И. о. министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки в воскресенье призвал Узбекистан придерживаться поставок электроэнергии согласно соглашению между Кабулом и Ташкентом, сообщает TOLOnews.

«[Узбекистан] должен оставаться приверженным обещанию, данному [энергетической компании] Da Afghanistan Breshna Sherkat о поставке нам более 400 мегаватт энергии. Они отключили энергию, и люди сталкиваются с проблемами», — заявил он.

Сообщается, что жители Кабула в последние недели в условиях сильных морозов столкнулись с отключениями электричества. По их словам, оно включается всего на несколько часов в сутки. Da Afghanistan Breshna Sherkat сообщила, что предпринимает усилия по решению проблемы.

Афганистан импортирует электроэнергию из Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Ирана.

В сентябре 2019 года предприятие «Национальные электрические сети» Узбекистана заключило контракт с Da Afghanistan Breshna Sherkat на поставку электроэнергии сроком на 10 лет. Замминистра энергетики Шерзод Ходжаев тогда сообщал, что объём поставок на первоначальном этапе составит 4,2 миллиарда кВт.ч с последующим увеличением до 6 миллиардов кВт.ч.

Узбекистан осуществляет регулярные поставки электроэнергии в Афганистан с 2002 года. За это время объём поставок увеличился с 62 миллионов кВт.ч до почти 2,6 миллиарда кВт.ч по итогам 2019 года. Ранее контракты на поставку заключались на ежегодной основе.