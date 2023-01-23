В воскресенье и утром понедельника Ташкент снова был в мировых лидерах по уровню загрязнения воздуха по данным рейтинга IQAir. Если во второй половине дня 22 января столица Узбекистана входила в топ-5, то 23 января она оказалась на первом месте.

Узгидромет, комментируя рейтинг, сообщил, что состояние загрязнения атмосферного воздуха вредными загрязнителями (CO — оксид углерода, SO2 — оксид серы, NH3 — аммиак, а также пыль) не превышало допустимых нормативных количеств. В результате движения автотранспорта количество оксидов азота увеличилось в 0,2−0,3 раза к допустимым нормативам, но этот показатель не оказывает отрицательного влияния на здоровье человека, говорится в сообщении.

Территория Узбекистана, включая Ташкент, остаётся под влиянием периферии антициклона. «Этот процесс вызывает радиационное охлаждение воздуха после захода и восхода солнца в нижних слоях атмосферы вблизи земной поверхности. Это приводит к явлениям насыщения водяного пара в воздухе, густого тумана и измороси. Температура водяного пара в воздухе −10…−15 градусов Цельсия приводит к образованию ледяных капель и создаёт в воздухе облачность в виде мелких дисперсных частиц. В то же время отсутствие ветрового фактора снижает видимость в воздухе», — сообщили в Узгидромете.

Около полудня в Ташкенте в нижнем слое атмосферного воздуха (до 100−150 метров) образовалась инверсия температуры (температура воздуха увеличивается с высотой). Инверсия температуры препятствует вертикальным перемещениям воздуха, что приводит к увеличению концентрации мелкодисперсных (РМ 2,5) загрязняющих веществ и снижению видимости в воздухе.

«С 22:00 22 января до 5:00 23 января на фоне радиационного похолодания в столице наблюдался густой туман, а видимость в Ташкентском международном аэропорту составляла до 50−100 метров, из-за этого в резервных аэропортах за этот период были приземлены 11 авиарейсов», — сообщили в центре.