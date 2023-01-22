С 23 января во всех государственных школах Узбекистана после затянувшихся каникул начнётся третья четверть. Однако двери откроют не все школы, а только те, в которых исправно работает отопительная система.

«Школам, имеющим проблемы с теплоснабжением, до улучшения ситуации разрешается временно вести дистанционное обучение», — говорится в сообщении Министерства дошкольного и школьного образования.

О том, в каких школах будет действовать дистанционном обучение, родители будут уведомлены через каналы школ и регионов. С вопросами по этому поводу можно обращаться в Telegram-бот @xtv_nazorat_bot.

В Ташкенте в режиме онлайн будут временно работать 57 из 335 общеобразовательных школ, сообщило городское главное управление народного образования: