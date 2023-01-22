С 23 января во всех государственных школах Узбекистана после затянувшихся каникул начнётся третья четверть. Однако двери откроют не все школы, а только те, в которых исправно работает отопительная система.
«Школам, имеющим проблемы с теплоснабжением, до улучшения ситуации разрешается временно вести дистанционное обучение», — говорится в сообщении Министерства дошкольного и школьного образования.
О том, в каких школах будет действовать дистанционном обучение, родители будут уведомлены через каналы школ и регионов. С вопросами по этому поводу можно обращаться в Telegram-бот @xtv_nazorat_bot.
В Ташкенте в режиме онлайн будут временно работать 57 из 335 общеобразовательных школ, сообщило городское главное управление народного образования:
- Алмазарский район: 1, 28;
- Бектемирский район: 345, 346, 347, 348;
- Мирабадский район: 83, 94;
- Мирзо-Улугбекский район: 54, 209;
- Сергелийский район: 33, 68, 269, 352;
- Учтепинский район: 199, 251;
- Чиланзарский район: 79, 101, 114, 138, 162, 163, 168, 173, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 201, 202, 232, 270, 280, 281, 4 (спецшкола-интернат);
- Шайхантахурский район: 19, 39, 59, 82, 85, 92, 132, 141, 167, 169, 180, 186;
- Юнусабадский район: 87, 259;
- Янгихаётский район: 2, 3, 334;
- Яшнабадский район: 145, 77 (спецшкола-интернат).