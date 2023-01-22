С 27 января автоматизированная система контроля и учёта электроэнерггии (АСКУЭ) возобновляет работу. Потребители, имеющие дебиторскую задолженность, будут автоматически отключены от сети, сообщила компания «Региональные электрические сети».

Отключения за задолженность по электричеству и газу ранее были приостановлены в связи с аномальными холодами в Узбекистане.

Во избежание ограничения энергоснабжения потребителям рекомендуется пополнить счёт. Сделать это можно в том числе через мобильные приложения.