С 2023 года ежегодно будут проводиться мероприятия по профилактике лёгочный заболеваний в соответствии с постановлением президента Узбекистана от 20 января по развитию службы фтизиатрии и пульмонологии на 2023−2026 годы.

Документом предусмотрено доведение ежегодно:

количества скрининговых обследований на латентную туберкулёзную инфекцию до 1 миллиона;

охвата лечением лиц с латентной туберкулёзной инфекцией — до 21 тысячи;

охвата экспресс генно-молекулярной диагностикой, определяющей резистентность туберкулёзной микобактерии к препаратам первого ряда, а также одновременно противотуберкулёзным препаратам первого и второго ряда — до 120 тысяч исследований;

охвата экспресс генно-молекулярной диагностикой, определяющей резистентность туберкулёзной микобактерии к препаратам первого ряда, а также одновременно противотуберкулёзным препаратам первого и второго ряда — до 120 тысяч исследований; обеспечения лекарственными средствами — до 18 тысяч больных туберкулёзом, в том числе препаратами 1-го ряда (больные туберкулёзом, чувствительные к противотуберкулёзным препаратам) — до 15 тысяч, препаратами 2-го и 3-го ряда (больные резистентным к противотуберкулёзным препаратам) — до 3000.

В срок до 1 марта 2023 года районными и городскими медицинскими объединениями из числа закреплённого за ними населения составляются списки лиц, относящихся к группе риска, имеющих предрасположенность к заболеванию туберкулёзом. Специалисты этих медобъединений для лиц из группы риска будут проводить рентгенологическое обследование подростков и взрослых и иммунологическое обследование детей.

В целях раннего выявления латентной туберкулёзной инфекции у сотрудников учреждений исполнения наказания и караульных войск Министерства внутренних дел, находящихся в непосредственном контакте с заключёнными в учреждениях исполнения наказания, будут проводиться скрининговые мероприятия в рамках ежегодных профилактических осмотров. Для диагностики лиц с латентной туберкулёзной инфекцией будут закупаться тест-диагностикумы для скрининга групп риска.

Мобильные бригады «Лёгочное здоровье» будут проводить скрининговые мероприятия в ходе бесплатного медицинского осмотра населения, проживающего на отдалённых, труднодоступных и экологически неблагоприятных территориях.

Напомним, в декабре стало известно, что две фтизиатрические клиники Узбекистана в Ташкенте и Нукусе внесли наиболее весомый вклад в клиническое исследование новой схемы лечения туберкулёза с применением только таблеток, без инъекций. В исследовании приняли участие 248 пациентов-узбекистанцев, что составляет почти 45% от общего числа его участников.