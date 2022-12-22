В среду, 21 декабря, в Медицинском журнале Новой Англии впервые были опубликованы результаты медицинского исследования о лечении туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью, важнейшую роль в котором сыграли медики Узбекистана. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе организации «Врачи без границ», инициировавшей эту работу.

Клиническое исследование TB-PRACTECAL проводилось с 2017 года в семи клиниках в Беларуси, Южной Африке и Узбекистане, и завершилось в марте 2021 года. От Узбекистана в нем участвовали Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии в Ташкенте и Республиканская фтизиатрическая больница №2 в Нукусе.

«Огромную лепту в достижение этих результатов, которые станут судьбоносными для людей с туберкулёзом во всем мире, внёс Узбекистан», — подчеркнули «Врачи без границ». Всего в исследовании приняли участие в общей сложности 552 пациента в мире, из них 248 — в Узбекистане. Клиническое исследование в стране проводилось в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения, отмечается в сообщении.

Исследование доказало эффективность и безопасность короткой, шестимесячной схемы лечения туберкулёза с применением только таблеток, без инъекций.

На основании этих результатов Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала новую схему лечения в опубликованном 15 декабря 2022 года обновлённом Сводном руководстве по лечению туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью.

«До сравнительно недавнего времени на протяжении более чем 50 лет не появлялось новых методов лечения туберкулёза. Почему? Потому что это заболевание редко затрагивает людей, у кого есть ресурсы, чтобы с ним справиться. Это исследование стало попыткой со стороны „Врачей без границ“ восполнить этот пробел. Теперь очень важно, чтобы новая схема лечения стала доступна для всех, кому необходима», — сказал медицинский директор «Врачей без границ» и главный исследователь TB-PRACTECAL Берн-Томас Ньянгва.

В ходе исследования были протестированы три комбинации препаратов в соответствии со страновыми стандартами оказания медицинской помощи. Все они были признаны предпочтительными благоприятными по сравнению с существующими вариантами лечения.

«Однако шестимесячный режим с применением бедаквилина, претоманида, линезолида и моксифлоксацина (BPaLM) показал себя как наиболее эффективный и безопасный», — отмечается в сообщении.

«Пациенты говорили нам, что предыдущие схемы лечения очень долгие, малоэффективные и изнурительные. Что побочные эффекты были хуже, чем сама болезнь. Они действительно показывали более низкую эффективность: только каждый второй пациент излечивался. Новый режим BPaLM имеет 89-процентный показатель излечения, безопасен, краткосрочен, легче переносится, и требуется принимать значительно меньше таблеток», — сказал глава исследования.

«Когда я узнал, что у меня туберкулёз, я просто не мог в это поверить, — цитируют «Врачи без границ» 24-летнего студента-математика из Узбекистана Абдирахмана, которому пришлось прервать учёбу, когда у него выявили туберкулёз. «[Диагноз] ошеломил меня. Я решил участвовать в клиническом исследовании и был случайным образом отобран на менее длительный, шестимесячный курс лечения. Для сравнения, стандартный курс лечения продолжается два года и больше. Были трудные моменты, как и вообще при лечении, но это все равно было лучше, чем если бы я лечился два года. Я смог вернуться к учёбе довольно быстро».

В сообщении также отмечается, что все три схемы, изученные в рамках клинического исследования, с большой долей вероятности снизят затраты на лечение по сравнению с текущим курсом лечения.

В настоящее время пять стран при поддержке «Врачей без границ» приступили к внедрению новых краткосрочных схем, на лечение приняты почти 400 пациентов. Ещё восемь стран намерены внедрить новые схемы в 2023 году.

Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ» работает в Узбекистане почти 25 лет в сотрудничестве с Министерством здравоохранения. Организация отмечает, что вносит вклад в улучшение диагностики и лечения туберкулёза, включая лекарственно-устойчивые формы заболевания, а также — ВИЧ, гепатита С и заболеваний, передаваемых половым путем.