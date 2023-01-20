В четверг, 19 января, в Париже и ещё 200 городах Франции состоялись массовые митинги против увеличения пенсионного возраста, сообщило BBC. Митинг организовали восемь ведущих французских профсоюзов.

Министерство внутренних дел Франции заявило, что по всей стране протестовали 1,12 миллиона человек. Только в Париже на улицы вышли 80 тысяч протестующих. Профсоюзы заявили, что эта цифра ещё выше.

Протесты также прошли в Нанте, Лионе, Бордо, Марселе и Тулузе, там машинисты поездов, работники государственного сектора и сотрудники нефтеперерабатывающих заводов покинули свои рабочие места.

Ранее, 10 января, премьер-министр Франции Элизабет Борн представила проект пенсионной реформы, которую правительство планирует начать в этом году. С 1 сентября власти намерены каждый год повышать пенсионный возраст в стране на три месяца. Таким образом к 2030 году он повысится с 62 до 64 лет.

Это будет уже седьмая пенсионная реформа во Франции с тех пор, как в 1982 году президент Франсуа Миттеран снизил пенсионный возраст до 60 лет.

Профсоюзы назначили ещё один день акции протеста на 31 января.