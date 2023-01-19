В Узбекистане цены на репчатый лук могут вырасти с связи с потерей части запасов продукции на фоне морозов, пишет портал EastFruit.

По данным сайта, с началом холодов слово «незамерзший» стало основной характеристикой качественного лука, рекламируемого фермерами и трейдерами. При этом покупатели, в первую очередь, проверяют партии лука именно на предмет наличия подмороженной продукции.

«К сожалению, лук в Узбекистане в зимний период далеко не весь и не всегда хранится в оптимальных для сохранения качества условиях. Приспособленные для этого склады не только не оснащены оборудованием для сохранения стабильной температуры воздуха, но зачастую даже не имеют минимальной термоизоляции. Более того, часть лука и в Узбекистане хранилась вообще лишь под навесами для защиты от дождя», — пишет издание.

В EastFruit считают, что холода нанесли значительный ущерб запасам репчатого лука в Узбекистане. «Многие фермеры и трейдеры признают, что „вся или значительная часть продукции замёрзла“. Также у многих продавцов подмёрз лук, выставленный на продажу на открытых оптовых рынках», — отмечают специалисты.

На протяжении пяти суток — с 10 по 15 января в Ташкенте температура воздуха днём составляла от -6 до -13 градусов, а ночью — от -8 до -23 градусов.

«Лук при такой темперетуре просто замёрз, после чего такую продукцию можно лишь утилизировать, поскольку она не пригодна после оттаивания для реализации на какие-либо цели и будет очень быстро портиться», — пишет EastFruit.

Издание допускает, что полностью замёрзший лук можно очистить и продавать в замороженном виде, но для этого нужны огромные мощности холодильников с температурой ниже 25 градусов и большое количество людей для очистки лука в столь экстремальных условиях.

По данным портала, с 6 по 13 января средняя оптовая цена на репчатый лук в Узбекистане выросла на 20% — с 5000 до 6000 сумов за кг. По данным бывшего Министерства по экономическому развитию и сокращению бедности (полномочия переданы Министерству экономики и финансов и Министерству по занятости и сокращению бедности), с 7 января по 12 января минимальные цены на лук на ташкентском рынке «Куйлюк» поднялись на 71,4% — с 3500 до 6000 сумов, а максимальные — с 4000 до 6500 сумов (+62,5%).

По данным Агентства статистики при президенте со ссылкой на мониторинг цен на центральных дехканских рынках, с 7 по 18 января минимальные цены на лук выросли с 3000 по 3500 сумов (+16,6%), тогда как максимальные — с 6000 до 10 тысяч сумов (+66,6%).

По мнению аналитиков EastFruit, потери лука вследствие морозов уменьшили и без того ограниченное предложение этой продукции на рынке. При этом, фактор внешних рынков, который послужил одной из причин резкого роста цен на эту продукцию в декабре, в январе «полностью сошёл на нет». По данным официальной статистики, с 1 по 15 января страна не экспортировала ни одной тонны лука, поскольку внутренние цены на лук в Узбекистане «уже и так слишком высоки».

Более того, в первой половине января Узбекистан стал чистым импортёром лука, пишет издание. По предварительным оценкам аналитиков, за этот период было импортировано свыше 3000 тонн лука репчатого, в подавляющей большей части — из Казахстана.

На фоне этого Казахстан ввёл трёхмесячный запрет на экспорт лука, чтобы предотвратить массовый вывоз и стабилизировать цены на него.

Министерства сельского хозяйства Казахстана объяснило это решением «ажиотажным спросом из третьих стран». Например, наводнения в Пакистане, который является одним из крупнейших производителей лука в Азии и мире, спровоцировали общемировой рост цен на лук, в том числе и на казахстанском рынке.

«Дополнительное давление на стоимость также оказывают сильные морозы в южных регионах Казахстана, а также в Узбекистане, где большой объем продукции был испорчен. Таким образом, основные производители лука теперь активно импортируют казахстанский продукт», — цитирует Минсельхоз Tengrinews.kz.

По данным Qaztrade, Узбекистан и Таджикистан уже приняли ограничение на экспорт лука в своих странах. На запрос «Газеты.uz» в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли, а также Министерстве сельского хозяйства пока не ответили.

EastFruit ожидает, что запрет на вывоз лука из Казахстана может привести к резкому росту цен на эту продукцию в Узбекистане, при это добавляет, что дефицит лука на внутреннем рынке страны — это «довольно редкое и аномальное явление».

Факторами роста цен может стать сокращение запасов лука в условиях ограниченного предложения на рынке, так как до появления на рынке нового урожая озимого лука в Узбекистане примерно 2−2,5 месяцев.

Кроме того, ранний озимный лук в самых южных регионах Узбекистана, откуда первыми поступает на рынок эта продукция, мог также пострадать от холодов.

Напомним, что президент Шавкат Мирзиёев на совещании по энергокризису в понедельник подверг критике руководство хокимията Ташкента, отметив, что не принимаются меры для предотвращения замерзания продуктов на рынках и роста их цен.