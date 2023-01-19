Мост на улице Бабура, ведущий в аэропорт, будет частично закрыт с 19 января до окончания работ, сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.

Судя по карте, опубликованной администрацией столицы, закрыто направление от терминала вылета аэропорта в город.

В администрации отметили, что это связано с началом реконструкции моста. Водителям рекомендовано пользоваться объездными путями.

Напомним, в феврале 2022 года хокимият Яккасарайского района заявил о планах реконструировать улицу Бабура в Ташкенте. Реконструкция затрагивает участок от моста у международного аэропорта «Ташкент» до здания хокимията Яккасарайского района (бывший Дворец культуры обувщиков).

Реконструкция самого моста, ведущего к международному аэропорту Ташкента и построенного в 1967 году, в последний раз проводилась в 2008 году, тогда проезжая часть была расширена до шести полос.

В 2021 году власти сообщали о планах построить на месте путепровода круговую развязку, удлинив и расширив путь в аэропорт, однако других новостей об этом с тех пор не было.