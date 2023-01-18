В среду, 18 января, Агентство США по международному сотрудничеству (USAID) в партнёрстве с отделением Самаркандской областной межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми и неправительственной организацией (НПО) «Истиклол Авлоди» открыло второй информационно-консультационный центр для мигрантов и их семей, сообщила пресс-служба посольства США.

Центр будет предоставлять трудовым мигрантам информацию о том, как избежать попадания в сети торговцев людьми за рубежом. Он также будет предоставлять юридические консультации, профессиональное обучение и психологические услуги вернувшимся мигрантам и их семьям.

«Центр расположен в „Доме НПО“ (неправительственных организаций — ред.), что поможет связать мигрантов, их семьи и жертв торговли людьми с услугами, которые могут предоставить как гражданское общество, так и правительство», — заявила директор офиса «Демократия и управление» Миссии USAID в Узбекистане Фэй Хазелькорн на церемонии открытия центра.

В марте 2022 года USAID открыло первый информационно-консультационный центр для мигрантов и семей мигрантов в Джизаке. С тех пор джизакский центр принял и обработал около 120 заявлений от потенциальных жертв торговли людьми и семей мигрантов, а также предоставил 16 жертвам торговли людьми помощь в репатриации на родину. Всем остальным заявителям были предоставлены консультации, юридическая и социальная помощь.

Ресурсные центры для мигрантов являются частью программы USAID «Безопасная миграция в Центральной Азии», которую реализует Winrock International. Программа направлена на предотвращение торговли людьми, защиту жертв и продвижение безопасной миграции путём повышения осведомлённости мигрантов.