Министерство внутренних дел Узбекистана приняло решение выделить в Академии МВД в Ташкенте помещения для 100 семей, испытывающих трудности из-за холодов. Об этом говорилось на совещании, прошедшем под руководством главы МВД Пулата Бобожонова 17 января.

Используя возможности министерства, планируется организовать во всех махаллях пяти районов столицы, закреплённых за МВД, круглосуточные пункты обогрева. Накануне мы писали, что Министерство обороны, МВД и Национальная гвардия развернули в столице полевые палатки, где можно получить горячую пищу, обогреться и зарядить телефоны. За МВД закреплены Чиланзарский, Бектемирский, Яшнабадский, Юнусабадский и Мирзо-Улугбекский районы, за Национальной гвардией — Мирабадский, Яккасарайский, Янгихаётский, Учтепинский и Сергелийский районы.

По поручению президента Шавката Мирзиёева правоохранительные структуры оказывают содействие предприятиям электро-, тепло- и газоснабжения, а также службе благоустройства. Они, в частности, привлечены к очистке тротуаров и улиц от снега и льда.

МВД сформировало рабочие группы по каждому из пяти районов, которые должны изучать проблемы жителей, помогать в устранении аварий, контролировать графики веерных отключений, помогать одиноким пожилым, многодетным и нуждающимся семьям.

Сообщается, что во всех объектах газо- и электроснабжения, а также диспетчерских отделах дежурят сотрудники МВД и Нацгвардии.

Дополнительно созданы мобильные группы медработников, работающих в системе МВД, которые должны оказывать медицинскую помощь жителям махаллей пяти районов.

Намечено также проведение рейдов по выявлению случаев хищения энергоресурсов.