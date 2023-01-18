18 января в Ташкент из Вильнюса прибыли два самолёта новой отечественной частной авиакомпании Centrum Air. Они приземлились один за другим — в 19:07 и 19:18, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

Самолёты Airbus A320−232 стали первыми лайнерами перевозчика. В ближайшее время компания планирует обзавестись ещё одним бортом — Boeing 737.





Centrum Air позиционирует себя как лоукостер, цели которого — «обеспечение доступных внутренних и международных рейсов» и «достижение конкурентоспособного качества».

По данным Aerospace Lad, Centrum Air организована частной грузовой компанией My Freighter.

За последние два года в Узбекистане открылось несколько частных авиакомпаний.