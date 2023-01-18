Бывший директор предприятия «Худудгаз Тошкент» (Ташкентский областной филиал «Худудгазтаъминот») Музаффар Алиев вышел на свободу под залог. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ташкентской области.

Мера пресечения в виде заключения под стражу, применённая к Алиеву в ходе следствия, была изменена на залог.

Кроме того, суд по уголовным делам вынес решение об отстранении от должности Музаффара Алиева.

Другие подробности дела не разглашаются, «чтобы не допустить вмешательства и воспрепятствования расследованию».

12 декабря на совещании под председательством главы Администрации президента Узбекистана Сардора Умурзакова стало известно о задержании директора предприятия «Худудгаз Тошкент» Музаффара Алиева, руководителя Янгиюльского районного газоснабжающего предприятия Умида Туйчиева, главы Гулистанского районного предприятия электрических сетей Фурката Шодмонкулова и других предположительно за «незаконные действия, связанные с проблемой газа и электричества», сообщало УзА.