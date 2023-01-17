12 января примерно в 18:00 на улице Самарканд дарвоза в Шайхантахурском районе Ташкента произошёл конфликт между сотрудником органов внутренних дел и женщиной, занимавшейся попрошайничеством с двумя несовершеннолетними детьми, одному из которых всего восемь месяцев. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Узбекистана Шохрух Гиясов. Запись инцидента появилась в социальных сетях.

По данным МВД, жительница Самаркандской области Ш. А., 2003 года рождения, занимается попрошайничеством регулярно, используя своих детей. Это подвергает их жизнь опасности и создаёт риск аварийных ситуаций.

Комментируя видео, в МВД отметили, что сотрудник ОВД потребовал от женщины прекратить попрошайничество и уйти с дороги. Женщина вступила с ним в спор и оказала сопротивление.

Сообщается, что сотрудники ОВД делали женщине уже 11 предупреждений о недопустимости попрошайничества. На этот раз её предупредили, что в случае повторения нарушения будет рассмотрен вопрос о лишении родительских прав.

Отметим, что на видео видна также девушка постарше и детская коляска.

В январе 2019 года в Узбекистане была введена административная и уголовная ответственность за попрошайничество и вовлечение в попрошайничество лиц несовершеннолетнего, престарелого возраста, лиц с психическими заболеваниями, лиц с инвалидностью и других.