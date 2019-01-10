Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 января подписал закон, которым вводится административная и уголовная ответственность за попрошайничество. Документ был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 30 ноября и одобрен Сенатом 13 декабря.

Понятие попрошайничество определено как «активное прошение денег, продуктов питания и иных материальных ценностей в аэропортах, вокзалах, парках, парках отдыха, рынках и территориях торговых комплексов, а также прилегающих к ним территориях, местах временного хранения автотранспортных средств, улицах, стадионах, остановках, на проезжей части дорог, территориях расположения объектов материального культурного наследия, всех видах общественного транспорта и других общественных местах».

Согласно новой статье 188−3 Кодекса об административной ответственности, занятие попрошайничеством влечет наложение штрафа в сумме от 1 до 3 минимальных размеров заработной платы или административный арест до 15 суток.

Вовлечение в попрошайничество лиц несовершеннолетнего, престарелого возраста, лиц с психическими заболеваниями, лиц с инвалидностью и других лиц, а также вовлечение в попрошайничество лиц с принуждением их к употреблению алкогольных напитков либо веществ, не являющихся наркотическими или психотропными, но влияющих на интеллектуально-волевую деятельность лица, влечет наложение штрафа от 5 до 10 минимальных размеров зарплаты или административный арест до 15 суток.

Уголовный кодекс дополнен статьей 127−1, по которой за занятие попрошайничеством после применения административного взыскания за него наказывается обязательными общественными работами до 240 часов или исправительными работами до 2 лет либо ограничением свободы до 1 года или лишением свободы до 1 года.

Вовлечение в попрошайничество перечисленных выше лиц после применения административного взыскания за такие же действия наказывается штрафом от 100 до 200 МРЗП или обязательными общественными работами до 360 часов либо исправительными работами до 2 лет или ограничением свободы от 1 года до 3 лет или лишением свободы до 3 лет.

Вовлечение в попрошайничество повторно или опасным рецидивистом организованной группой или в ее интересах, либо с принуждением другого лица к употреблению наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ наказывается лишением свободы от 3 до 5 лет".

Ранее Административный кодекс и Уголовный кодекс предусматривали наказание только за вовлечение в попрошайничество несовершеннолетнего.

Министерство внутренних дел сообщало, что в 2018 году в Ташкенте было выявлено более 5000 лиц, занимавшихся попрошайничеством. Они были направлены в реабилитационные центры. Свыше 4000 из них составляют женщины, включая 3000 — с малолетними детьми, 500 — люди пожилого возраста, 100 — мужчины с инвалидностью.