Корреспондент «Газеты.uz» побывал на месте взрыва в котельной академического лицея Термезского государственного университета, произошедшего 16 января, и пообщался со свидетелями и пострадавшим.

Охранник лицея Сафар Равшанов, рассказывая о взрыве и его последствиях, признаётся, что до сих пор не может оправиться от случившегося. Так как инцидент произошёл за два дня до окончания каникул (которые позже были продлены), учителя и другие работники учебного заведения были на работе, готовились к началу учебы.

Сафар Равшанов.

«Было 10:30 утра, я стряхивал снег с деревьев около общежития. Вдруг послышался крик одной из наших работниц. Я побежал к месту, откуда шёл чёрный дым. Когда пришёл, увидел двоих лежащих на земле людей — их лица и тела были обожжены, остались одни кости. Даже говорить об этом страшно», — рассказал мужчина.

Перед дверью котельной лежали электрик и главный бухгалтер лицея. Погибшие, которые были близкими родственниками, по словам охранника, умерли при взрыве. Он был такой силы, что часть крыши и одна боковая стена вылетели.





«Все испугались и растерялись. Руководство лицея приказало мне завернуть тела. Я сходил в общежитие, принёс оттуда простыни и завернул их. В течение 10 минут приехали три машины скорой помощи, затем руководители и много других людей», — сказал охранник. В официальном сообщении говорилось, что на место также приезжал хоким области Улугбек Косимов.

Чуть дальше от котельной без сознания лежал заведующий хозяйственной частью лицея Нурали Холтураев. Охранник поднял его и привёл в чувство. Затем его увезли на машине скорой помощи в Сурхандарьинский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Нурали Холтураев.

Завхоз Нурали Холтураев, которого корреспондет навестил в больнице, считает, что взрыв был вызван попыткой растопить лёд в трубах при помощи помощи электричества.

«Учащиеся лицея до 18 января находились на каникулах. Но даже на каникулах котельная не выключается, всегда работает. Когда похолодало, начались проблемы с электричеством. Когда наш электрик не смог решить проблему, мы позвали работников „Региональных электросетей“. Потом отключили газ — из котла потекла вода, а что-то осталось и замёрзло», — сказал он.

Нурали Холтураев говорит, что предупреждал не трогать ни трубы, ни котельную, пока не растает лёд. Но руководство заявило, что котельную надо включить. «Они сказали, что мы включим котёл. Главный бухгалтер сказал, что купит всё необходимое для этого. Они сказали, что собираются растопить электричеством лёд в трубах и включить котёл, после чего произошёл взрыв».

По официальной информации, взрыв, предположительно, произошёл вследствие скопления в котле избыточного пара из-за замерзания наружных труб и высокого внутреннего давления.

В момент взрыва Нурали Холтураев шёл по двору лицея после осмотра труб в общежитии. «Я не помню, что произошло. Я потерял сознание и упал. Когда встал, вся одежда была мокрой. Потом меня увезли в машине скорой помощи и перевязали травмированную ногу. Тогда я ничего не чувствовал, теперь чувствую боль. Голову поднять не могу, ноги опухли».

По словам врача Сурхандарьинского филиала РНЦЭМП Бобомурода Узокова, состояние Нурали Холтураева удовлетворительное. «Когда его привезли, у него была ссадина на лицеи и травма правой голени», — сказал врач. Он сообщил, что не владеет информацией о погибших, их тела в клинику не привозили.

Директор лицея Нилуфар Каримова сообщила корреспонденту «Газеты.uz», что в настоящее время она и её заместители задействованы в следственном процессе.

Прокуратура Термеза возбудила уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 257 (нарушение правил охраны труда, повлёкшее смерть человека) Уголовного кодекса Узбекистана.