Служба скорой медицинской помощи в течение 2022 года получила 13 миллионов 22 тысячи 162 вызова, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

По словам генерального директора Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Абдувоитжона Гафурова, в среднем, на 1000 жителей приходилось 366 обращений. Число госпитализаций в течение года составило 1 миллион 180 тысяч 416 человек.

Больше всего обращений поступило в Ферганской области — 1 520 448, в Андижанской — 1 415 023, в Ташкенте — 1 280 242, в Ташкентской области — 1 262 187, в Наманганской — 1 227 318.

В 2021 году в «скорую» позвонили 12 миллионов 590 тысяч 250 раз.