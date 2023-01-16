В понедельник, 16 января, в 11:30 в котельной академического лицея при Термезском государственном университете произошёл взрыв, в результате которого погибли два человека и ещё один пострадал. Об этом сообщило УзА.

Предположительно, взрыв произошёл вследствие скопления в котле избыточного пара из-за замерзания наружных труб и высокого внутреннего давления.

Сотрудники П. А. и Б. А., работавшие поблизости, скончались на месте от полученных травм, ещё один сотрудник Н. Х. с травмами госпитализирован в Сурхандарьинский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Прокуратура Термеза возбудила уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 257 (нарушение правил охраны труда, повлёкшее смерть человека) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведутся доследственные действия.