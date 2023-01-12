В связи с холодной погодой с 12 по 16 января хокимият Ташкента организовал бесплатную раздачу плова в банкетных залах в шести местах столицы, сообщила пресс-служба городского хокимията.
«Плов предназначен жителям, нуждающимся в горячем питании, людям из малообеспеченных семей, а также работникам коммунальных служб, управления благоустройства и сотрудникам СБДД», — говорится в сообщении.
Список залов и мест, где ежедневно раздаётся плов:
- «Версаль» (Шайхантахурский район) — 17:00;
- «Афруз» (Чиланзарский район) — 17:00;
- «Ватан» (Учтепинский район) — 18:00;
- «Табассум» (Яккасарайский район) — 18:00;
- «Шедевр» (Янгихаётский район) — 19:00;
- Махаллинский комитет «Гузал» (Яшнабадский район) — 19:00.
Как стало известно «Газете.uz», во многих махаллях города также варят и раздают плов и другие блюда сотрудникам благоустройства, занятым в очистке территорий от снега.