Холодный антициклон над районами Казахстана, который определял аномально холодную погоду по Узбекистану на прошлой неделе, начал ослабевать, сообщил Узгидромет. Такая тенденция, по данным синоптиков, сохранится и в ближайшие дни.

В понедельник днём температура воздуха по Узбекистану составит −3…−8 градусов. К середине недели дневная температура повысится до −3…+2 градусов, ночная температура будет в пределах −8…−13.

Такая температура сохранится до конца рабочей недели.

Осадков в эти дни не ожидается. Местами по стране будут наблюдаться туманы.

«На дорогах республики местами сохранится гололедица. Кроме этого, при повышении температуры в дневные часы, снег на крышах домов начинает таять, образуются сосульки, которые впоследствии срываются с карнизов домов и падают вниз. Будьте внимательнее и осторожнее, выходя на улицу», — призвали в Узгидромете.

16 января в горных районах сохраняется лавинная опасность.