В ночь на 16 января в Юнусабадском районе Ташкента на улице Янги шахар автомобиль КIA K5 врезался в металлический забор, перевернулся и загорелся.

Пресс-служба СБДД ДОБ МВД Узбекистана сообщила, что находившийся за рулём Б. Р. (1992 года рождения) ехал, не приняв во внимание состояние проезжей части из-за гололедицы, из-за чего не справился с управлением.





Пострадавших в результате ДТП нет. Сотрудники УБДД ГУВД Ташкента проводят расследование происшествия.

Вечером 12 января на этой же улице столкнулись сразу 17 автомобилей.