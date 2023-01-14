Цитрусовый чай

зира, напитки

Ароматный цитрусовый чай — безупречное решение для любого времени года.

Йога-чай

зира, напитки

Йога-чай лучше заваривать перед сном. Пряный ароматный напиток согреет вас и подарит ощущение уюта.

Клюквенно-брусничный чай

зира, напитки

Вкусный и насыщенный клюквенно-брусничный чай с ярким видом и вкусом.

Шир чой

зира, напитки

Шир чой — национальный напиток народов Центральной Азии из чая и молока.

Облепиховый чай

зира, напитки

Облепиховый чай содержит большое количество полезных элементов, хорошо утоляет жажду и стимулирует иммунитет.

Гранатовый чай

зира, напитки

Гранатовый чай поможет укрепить иммунитет в холода.

Имбирный чай

зира, напитки

Ещё один рецепт полезного и вкусного напитка — имбирного чая с мятой, специями и цитрусовыми.

Безалкогольный глинтвейн

зира, напитки

Холодными вечерами рекомендуем приготовить горячий глинтвейн.

Апельсиново-клюквенный пунш

зира, напитки

Апельсиново-клюквенный пунш — кисло-сладкий, ароматный напиток.