Цитрусовый чай
Ароматный цитрусовый чай — безупречное решение для любого времени года.
Йога-чай
Йога-чай лучше заваривать перед сном. Пряный ароматный напиток согреет вас и подарит ощущение уюта.
Клюквенно-брусничный чай
Вкусный и насыщенный клюквенно-брусничный чай с ярким видом и вкусом.
Шир чой
Шир чой — национальный напиток народов Центральной Азии из чая и молока.
Облепиховый чай
Облепиховый чай содержит большое количество полезных элементов, хорошо утоляет жажду и стимулирует иммунитет.
Гранатовый чай
Гранатовый чай поможет укрепить иммунитет в холода.
Имбирный чай
Ещё один рецепт полезного и вкусного напитка — имбирного чая с мятой, специями и цитрусовыми.
Безалкогольный глинтвейн
Холодными вечерами рекомендуем приготовить горячий глинтвейн.
Апельсиново-клюквенный пунш
Апельсиново-клюквенный пунш — кисло-сладкий, ароматный напиток.