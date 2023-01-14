13 января на 68-м году жизни скончалась народный поэт Узбекистана, член Сената Олий Мажлиса Энахон Сиддикова. Соболезнования направили президент Шавкат Мирзиёев и другие официальные лица.

Энахон Сиддикова родилась 28 августа 1954 года в Алтыарыкском районе Ферганской области. В 1976 году окончила филологический факультет Ферганского государственного педагогического института (ныне — Ферганский государственный университет).

Трудовую деятельность начала в 1976 году в качестве учителя, работала учителем узбекского языка и литературы, директором в школах Алтыарыкского и Ферганского районов. В течение нескольких лет занимала ответственные должности в хокимиятах Ферганского района и Ферганской области.

Получила известность как поэтесса и активный общественный деятель. Издала десятки сборников — «Коракуз турналар», «Кунглим уфклари», «Суз устидаги дунё», «Эъзозли аёллар», «Она хакида кушиқ», «Барханларда унган гул» и другие.

С 2001 года была руководителем Ферганского областного отделения Союза писателей Узбекистана. С 2015 года была членом Сената.

Энахон Сиддиковой было присвоено почётное звание «Народный поэт Узбекистана», она была награждена орденами «Эл-юрт хурмати» и «Дустлик».