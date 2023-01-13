Зимой 2018 года в Ташкенте по инициативе ГУВД был открыт первый в Узбекистане приют для бездомных людей. Рискующие насмерть замёрзнуть на улице получили тёплую постель и горячую еду.

В первый день аномальных морозов января 2023 года корреспонденты «Газеты.uz» посетили центр «Дом милосердия» при ГУВД Ташкентаи узнали, как приют готовился к ожидаемому наплыву посетителей и в чём они нуждаются.

Если вы увидите на улице бездомных людей, можно круглосуточно позвонить по номеру 71−206−49−14 или обратиться в ближайший ОВД, либо позвонить на номер 102.

Адрес центра: Яшнабадский район, улица Чашма, 3.

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