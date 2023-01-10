Министерство юстиции Узбекистана подвергло критике материалы СМИ касательно объявленной президентом административной реформы.

В Минюсте считают, в СМИ и социальных сетях публикуются интервью с «людьми, не являющимися экспертами в вопросе или не обладающими необходимыми знаниями и опытом, но объявляющими себя экспертам».

«[Они] показывают читателям и оценивают реформы односторонне только с отрицательной точки зрения», — говорится в сообщении, где выделяются издания Kun.uz и Qalampir.uz, которые опубликовали ряд интервью насчёт административной реформы с политологом Хамидом Садыком, экспертом по вопросам образования и бывшим председателем совета движения «Камолот» Бахадиром Ганиевым, главой правозащитного общества «Эзгулик» Абдурахманом Ташановым, бывшим министром финансов и экономистом Абдуллой Абдукадыровым, который стал первым заместителем главы Агентства стратегических реформ и другими.

Министерство утверждает, что «целесообразно иметь необходимые знания, навыки и опыт в том вопросе, чтобы давать то или иное мнение, оценку и основывать ее на глубоком анализе».

«Потому что объяснять крайне профессиональный вопрос, как административная реформа, легкомысленными подходами, на основе своих чувств и взглядов, тем более через СМИ, — это не что иное, как безответственность», — считают в Минюсте.

Госорган отметил, что сначала были разработаны проекты указа и постановления президента об административной реформе с участием национальных и международных экспертов «на основе глубокого анализа».

В частности, в этом процессе участвовали национальные эксперты из Администрации президента, Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса, Кабинета министров, Счётной палаты, Министерства юстиции, Министерства экономического развития и сокращения бедности, Министерства финансов, Министерства высшего и среднего специального образования, Агентство по развитию государственной службы, Института проблем законодательства и парламентских исследований, Академии наук, Ташкентского государственного юридического университета, Академии МВД и других ведомств.

В качестве международных экспертов участвовали специалисты международных организаций и международных финансовых институтов, в том числе представители ООН, заявили в Минюсте. Сообщается, что были изучены 12 основных рекомендаций совета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по реформированию системы государственного управления. В частности, в них отражены механизмы эффективной координации деятельности государственных органов на центральном и региональном уровнях, вопросы недопущения дублирования и конфликта интересов путём выявления схожих вопросов регулирования в системе госуправления на всех уровнях.

При этом проекты не были опубликованы для общественного обсуждения.

«Кроме того, процесс разработки данного проекта указа начался в ноябре 2021 года по распоряжению президента Узбекистана, то есть изменения в рамках административной реформы формировались не за один день, не за один месяц, и здесь критически изучалась деятельность всех министерств и ведомств, вырабатывались обоснованные предложения. В частности, за истёкший период тщательно проанализировано и инвентаризировано около 5000 функций всех органов исполнительной власти республики, ликвидируется около 500 повторяющихся функций, утративших своё значение и не обеспеченных механизмами реализации. Конкретно определены задачи для каждого ведомства», — говорится в сообщении.

В результате количество органов исполнительной власти, подчинённых правительству, сократилось с 61 до 28, в том числе количество министерств до 21, а 20 учреждений были полностью упразднены. В правительстве осталось только 4 заместителя премьер-министра вместо 8 вице-премьеров и 3 советников премьера.

Минюст заметил «попытки необоснованного субъективного толкования» административной реформы, несмотря на «кардинальным изменения и сокращение числа министерств и ведомств, а также госслужащих».

Министерство отметило, что административные реформы проводились в каждой стране, «и этот процесс непрерывен».

«Можно сказать, что очередные административные реформы, начатые в Узбекистане, являются очередными качественно новыми реформами на пути реализации задач нового этапа системы государственного управления с точки зрения институциональности. Ведь в результате этой реформы совершенствуется важнейшее звено системы госуправления — Кабинет министров. Исполнительная власть становится более компактной, исключается дублирование функций», — следует из заявления.

В Минюсте указали на сокращение бюрократии.

«Уходит в прошлое практика прохождения 9 этапов межведомственного согласования и утверждения после регистрации любой разумной инициативы. Гибкая, направленная на решение конкретных задач структура заменяет неисправный, слишком перегруженный аппарат. Политический статус, полномочия, политическая ответственность и подотчётность министров перед президентом, парламентом и общественностью резко возрастают. Определена их самостоятельность в использовании средств, выделяемых отрасли», — говорится в сообщении.

Минюст не считает негативным факт повторного назначения министров, ранее работавших на различных руководящих должностях.

«В мировой практике является нормальным использование ротационного института в правительстве. Положительно также то, что среди новых назначений высок процент молодых руководителей. Приход молодых руководителей в правительство приведёт к новым подходах в этой сфере, новым методам работы», — уверены в госоргане.

Отмечается, что нынешние назначения не следует рассматривать как формирование нового правительства. Кабинет Министров слагает свои полномочия перед вновь избранным парламентом, то есть состав правительства будет обновлён при формировании нового Олий Мажлиса.

«Поэтому в данных назначениях не ставилась цель обновления структуры правительства, наоборот, в результате оптимизации производились новые назначения в руководство вновь созданных органов государственного управления», — пояснили в Минюсте.

Кроме того, как сообщается, почти треть министров являются новыми руководителями или назначены менее года назад. В частности, вновь назначены министр здравоохранения Амрилло Иноятов, министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова, министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов, а с момента назначения министром юстиции Акбара Ташкулова, министром сельского хозяйства Азиза Воитова, министром энергетики Журабека Мирзамахмудова не прошло и года.

«Поэтому говорить о том, что состав правительства остался прежним, показывает как минимум непрофессиональный подход к этому вопросу», — считают в министерстве. Указом также планируется передать отдельные функции частному сектору. В результате будут сокращения должностей, где сейчас выполняют эти функции. Однако этот процесс будет поэтапным, то есть 30% госслужащих не будут уволены сразу, отметили в министерстве. «В то же время данная оптимизация не одинаково применима ко всем государственным организациям. Проанализировав выполняемые ими задачи и функции, в одних государственных организациях она может быть снижена до 5−10%, а в других — до 30%», — говорится в сообщении.

Согласно документу, полностью изменится стиль работы министерств. Теперь им определят целевые показатели, которые необходимо достичь в течение года. В начале года каждый министр должен будет разработать программу действий по достижению целевых показателей в разрезе его заместителей и обнародовать её.

На основе программы действий областные управления министерств, помимо целевых показателей, разрабатывают программу регионального развития, а также представляют ее общественности. В конце года министры должны опубликовать публичный отчёт о реализации мероприятий и программ регионального развития и достижении целевых показателей.

Кроме того, как ожидается, будет отменена практика утверждения центрального аппарата органов исполнительной власти и структур территориальных подразделений президентом и Кабинетом министров.

В Минюсте называют ещё одним важным аспектом указа то, что глава исполнительной власти непосредственно подотчётен палатам Олий Мажлиса, президенту и общественности.

«Таким образом, интерес экспертного сообщества, специалистов и учёных к процессу административной реформы, внимание широкой общественности и то, что по этому поводу ведутся дискуссии, мы оцениваем как положительные. При этом призываем представителей уважаемых СМИ и социальных сетей привлечь к освещению реформ в этой сфере профессиональных экспертов, обладающих фундаментальными знаниями, представителей министерств и ведомств», — заявили в министерстве.

«При этом начавшиеся сейчас административные реформы не ограничиваются соответствующим указом и постановлением — это непрерывный процесс. На данный момент, учитывая, что эти структурные реформы являются важным этапом в развитии нашей государственности, мы заявляем, что всегда открыты для здравых мыслей, обоснованных предложений и критики», — отметили в Минюсте.

За счёт сокращения госорганов и оптимизации их расходов госбюджет Узбекистана сэкономит 2,8 трлн сумов, сообщал замминистра финансов Одилбек Исаков. По его словам, правительство предлагает направить эти средства на питание детей в школах. Ранее ряд экономистов выступал против этой идеи.