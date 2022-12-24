Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом произвёл назначения в Агентстве стратегических реформ при президенте.

Абдулла Мамасаатович Абдукадыров назначен первым заместителем генерального директора, Акбар Мухидинович Мусаев и Рустамхон Камалханович Азизов — заместителями генерального директора агентства.

Рустамхон Азизов до этого был и. о. первого заместителя генерального директора Агентства стратегического развития.

Абдулла Абдукадыров — известный экономист, регулярно выступающий по актуальным темам развития Узбекистана, бывший заместитель министра финансов.

Акбар Мусаев ранее работал заведующим сектором Администрации президента.

Агентство стратегических реформ при президенте было создано в сентябре вместо Агентства стратегического развития. Его генеральным директором является Шухрат Абдушарифович Вафаев.