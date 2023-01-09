Управление Службы государственной безопасности Узбекистана по Навоийской области пресекло деятельность группы лиц, пытавшихся ввести в оборот фальшивые купюры на 360,9 млн сумов, сообщило УзА.





В ходе оперативного мероприятия был остановлен автомобиль Cobalt, которым управлял житель Ташкента (1996 года рождения).

В багажнике машины были обнаружены фальшивые купюры номиналом 100 тысяч сумов на общую сумму 221,1 млн сумов.





При продолжении оперативного мероприятия были задержаны пять подельников — жителей Навоийской и Бухарской областей — у которых были изъяты фальшивые купюры на 139,8 млн сумов.

На кадрах оперативной съёмки видны поддельные купюры как старого, так и нового образца.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.