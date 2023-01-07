Правительство 6 января утвердило постановление об организации деятельности Республиканской специализированной спортивной школы по зимним видам спорта, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Напомним, создание такой школы в Ташкенте предусмотрено июльским постановлением президента Узбекистана о подготовке спортсменов к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии.

Среди основных задач школы по зимним видам спорта — организация тренировочных сборов по зимним видам спорта, республиканских и региональных спортивных соревнований, развитие сотрудничества со школами, клубами и центрами по зимним видам спорта зарубежных стран.

Республиканская школа по зимним видам спорта начнёт свою деятельность с 2024/2025 учебного года. Она является внешкольным спортивно-образовательным учреждением.

Согласно постановлению правительства, при организации школы и строительстве спортивных сооружений необходимо иметь современный крытый ледовый дворец и открытую спортивную площадку, а также специальный тренажёрный зал для регулярных занятий учащихся зимними видами спорта — фигурным катанием, катанием на коньках, шорт-треком и хоккеем.