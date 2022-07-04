Президент Узбекистана 1 июля подписал постановление о комплексной подготовке спортсменов Узбекистана к XXV зимним Олимпийским и XIV Паралимпийским играм в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) в 2026 году.

В рамках Программы развития социальной и производственной инфраструктуры Узбекистана на 2023−2025 годы запланировано:

строительство современного ледового дворца на территории Узбекского государственного университета физической культуры и спорта в целях подготовки профессиональных спортсменов, квалифицированных тренеров и других специалистов по фигурному катанию, конькобежному спорту, шорт-треку, кёрлингу, хоккею, парахоккею и паракёрлингу;

в целях подготовки профессиональных спортсменов, квалифицированных тренеров и других специалистов по фигурному катанию, конькобежному спорту, шорт-треку, кёрлингу, хоккею, парахоккею и паракёрлингу; создание Центра олимпийской подготовки на 60 мест в кишлаке Чимган Бостанлыкского района Ташкентской области на базе спортивной базы «Пахтакор», принадлежащей Республиканской школе высшего спортивного мастерства по зимним и сложным техническим видам спорта, для членов национальных сборных команд по зимним видам спорта в целях развития таких видов спорта, как фристайл, горные лыжи, сноуборд, парагорные лыжи, парасноуборд, парахоккей, паракёрлинг;

в кишлаке Чимган Бостанлыкского района Ташкентской области на базе спортивной базы «Пахтакор», принадлежащей Республиканской школе высшего спортивного мастерства по зимним и сложным техническим видам спорта, в целях развития таких видов спорта, как фристайл, горные лыжи, сноуборд, парагорные лыжи, парасноуборд, парахоккей, паракёрлинг; создание Республиканской специализированной спортивной школы по зимним видам спорта в Ташкенте.

Начиная с 2023 года предусматривается ежегодное выделение средств в размере до 15 млрд сумов на виды спорта, включённые в программу зимних Олимпийских игр (республиканские и международные спортивные соревнования, учебно-тренировочные сборы, чемпионаты и кубки Азии и мира).

Для победителей и призёров Олимпиады установлены следующие призовые: 200 тысяч долларов — за «золото», 100 тысяч долларов — «серебро» и 50 тысяч долларов — за «бронзу».

Целевые показатели предусматривают:

участие в 29 программах зимних Олимпийских игр и получение 8 лицензий по 7 видам спорта, включая 10 программ по трём перспективным олимпийским видам спорта (лыжные гонки, фристайл и кёрлинг);

зимних Олимпийских игр и получение 8 по 7 видам спорта, включая 10 по трём перспективным олимпийским видам спорта (лыжные гонки, фристайл и кёрлинг); участие в 4 программах зимних Паралимпийских игр и получение 2 лицензий по парагорным лыжам, включая участие в программе по парахоккею.

Министерству по развитию спорта поручено разработать и утвердить план мер по развитию зимних видов спорта, предусматривающий:

специализацию Андижанской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Ферганской областей и Ташкента на таких видах спорта, как фигурное катание, хоккей, шорт-трек, кёрлинг, парахоккей, паракёрлинг ;

; специализацию горных районов Джизакской, Кашкадарьинской, Наманганской, Сурхандарьинской и Ташкентской областей на таких видах спорта, как горные лыжи , сноуборд, фристайл, ski-альпинизм, парагорные лыжи, парасноуборд ;

, ; создание необходимой инфраструктуры на территориях, обладающих потенциалом, привлечение для этого технологий и инвесторов, выделение им в установленном порядке пустующих земельных площадей с предоставлением разрешения на строительные работы;

необходимой на территориях, обладающих потенциалом, привлечение для этого технологий и инвесторов, выделение им в установленном порядке пустующих земельных площадей с предоставлением разрешения на строительные работы; создание в спортивно-образовательных учреждениях, расположенных в горной местности, отделений горнолыжного спорта и ski-альпинизма , укрепление их материально-технической базы;

и , укрепление их материально-технической базы; создание в ледовых дворцах, действующих в регионах, отделений фигурного катания, конькобежного спорта, шорт-трека, кёрлинга, хоккея, парахоккея, паракёрлинга и укрепление их материально-технической базы;

и укрепление их материально-технической базы; создание и поддержку деятельности негосударственных спортивно-образовательных учреждений по зимним видам спорта;

Согласно постановлению будет образована Республиканская комиссия по подготовке спортсменов Узбекистана к XXV зимним Олимпийским и XIV Паралимпийским играм в Милане и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году.