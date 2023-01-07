Государственный комитет по статистике Узбекистана запустил новый статистический портал siat.stat.uz, основанный на интегрированной информационной системе (SIAT).

Как говорится в сообщении комитета, система объединяет источники статистики в единое хранилище данных и позволяет визуально представлять их через таблицы, графики, диаграммы и картограммы.





Портал формирует единую базу данных официальной статистики и даёт возможность получить данные за определённый период.

«При помощи информационной системы SIAT время публикации официальной статистики и поиска её пользователями сократилось в 5−10 раз, а время интеграции на основе отдельных запросов — с 10 до 1 дня. Эта система была положительно оценена международными организациями, в том числе экспертами организации Open Data Watch», — говорится в сообщении.





В настоящее система SIAT содержит в общей сложности более 1700 наборов официальных статистических показателей по 19 направлениям, динамические ряды за последние 10 лет, а также макропоказатели за последние 30 лет.

Их можно бесплатно просматривать в разных форматах (Excel, PDF и JPG). Кроме того, для независимой интеграции сторонними сервисами предоставляется доступ в машиночитаемых форматах (CSV, JSON и XML).

Портал доступен на узбекском, русском и английском языках.