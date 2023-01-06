Президент Шавкат Мирзиёев 30 декабря подписал постановление о мерах по обеспечению исполнения закона о государственном бюджете Узбекистана на 2023 год.

Документом продлевается до 1 января 2024 года срок действия нулевых ставок таможенных пошлин на импорт пяти категорий товаров. Напомним, пошлины на их ввоз были обнулены 30 декабря 2021 года, такой порядок действовал до 31 декабря 2022 года.





№ Код ТН ВЭД Наименование товара 1. 0207 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлаждённые или замороженные 2. 1101 00 Мука пшеничная или пшенично-ржаная (10%) 3. 1104 Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушённое, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дроблёное), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые 4. 1512 Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава 5. 3401 Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; 3402 Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401).

Напомним, до конца 2022 года действовала нулевая ставка НДС на импорт и реализацию ряда продовольственных товаров, включая мясо, масло и картофель. В августе прошлого года бывший заместитель министра финансов Дилшод Султанов заявил, что эффект от льгот по НДС «был никаким» и их продление нанесёт вред экономике. Он признал разрывы цепочки налога в сфере общепита из-за обнуления НДС на мясо и другое продовольствие.

В конце мая для обеспечения стабильности цен президент до 1 января 2023 года обнулил таможенные пошлины на импорт 22 видов продуктов питания, в том числе на рыбу, молочные продукты, сливочное масло, яйца, бананы, цитрусовые, кофе, растительное масло и другие. На этот же срок не применялась двойная ставка таможенной пошлины в отношении товаров, происходящих из стран, с которыми нет режима наибольшего благоприятствования. Затем срок действия был увеличен до 1 июля 2023 года.