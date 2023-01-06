Двое заключённых, совершивших побег из колонии-поселения №30 Зафарабадского района Джизакской области, были задержаны в ночь с 5 на 6 января в одном из приграничных районов Андижанской области, сообщил Департамент исполнения наказаний при МВД Узбекистана.

Н. М. и К. А., сбежавшие 4 января, были объявлены в розыск. Сейчас они помещены в изолятор временного содержания.

Назначено расследование ситуации, действиям заключённых, самовольно покинувших пенитенциарное учреждение, будет дана правовая оценка.

В департаменте отметили, что заключённые, нарушившие порядок, возвращаются под строгий надзор, то есть в колонии общего, строгого или особого режима, где они ранее отбывали наказание.