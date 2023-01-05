Двое заключённых, осуждённых за особо тяжкие преступления, совершили побег из колонии-поселения № 30 Зафарабадского района Джизакской области. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Департамента исполнения наказаний МВД.

4 января заключённый А. К. (1986 г. р.) по состоянию здоровья поступил в отделение терапии Зафарабадского районного медицинского объединения для лечения. Однако в 22:30 он самовольно покинул палату на 3 этаже медицинского объединения и скрылся в неизвестном направлении.

В этот же день, в 23:15, при осмотре было обнаружено отсутствие осуждённого М. Н. (1992 г. р.) на территории колонии.

В настоящее время сбежавшие заключённые объявлены в розыск.







В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Узбекистана, в колониях-поселениях могут содержаться осуждённые, переведённые из колоний общего и строгого режимов.

Согласно статье 114, в колониях-поселениях осуждённые содержатся без охраны, но под надзором, имеют право свободного передвижения в пределах территории колонии от подъёма до отбоя, могут передвигаться с разрешения администрации без надзора вне территории колонии, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением, могут пользоваться деньгами без ограничения, вести телефонные разговоры, получать и отправлять посылки, передачи и бандероли без ограничения.

«По этой причине вероятность того, что заключённый покинет территорию колонии, бывает высокой, — разъяснили ранее в пресс-службе департамента. — Однако эти действия не рассматриваются как побег. Это считается нарушением установленного порядка. За уход заключённого нет уголовной ответственности. Нарушение порядка является причиной наложения на него дисциплинарного наказания или возврата в закрытую колонию».