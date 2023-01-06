В пятницу и на выходных на территорию Узбекистана ожидается вынос влажных и тёплых воздушных масс с районов Туркменистана.

По большей части территории страны местами пройдут дожди, лишь по северным и восточным районам осадков не ожидается, сообщила пресс-служба Узгидромета.

В пятницу днём воздух прогреется до +7…+12 градусов Цельсия, в субботу — до +10…+15, а в воскресенье температура вновь опустится до +7…+12 градусов.

Местами будет усиливаться ветер — до 15−20 м/с.

По областям Ферганской долины в ночные и утренние часы будет наблюдаться туман.

В горных районах Узбекистана в эти дни будет лавиноопасно.

Ранее Узгидромет предупредил об ожидаемых сильных морозах 10−15 января.