В Чиланзарском районе Ташкента произошёл конфликт, в ходе которого один мужчина нанёс другому колотую рану, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

3 января примерно в 20:30 два маклера 23-летний С. У. и 21-летний Ф.К. поссорились из-за того, что собирались привести одного и того же клиента для аренды квартиры Ю. Ж., расположенной на 16-м квартале.

В ходе ссоры С. У. ударил Ф. К. в живот неизвестным предметом, в результате чего тот был госпитализирован с колотой раной брюшной полости, повреждением селезёнки и почки.

Следственный отдел при УКД ОВД Чиланзарского района возбудил уголовное дело по пункту «л» части 2 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение с применением оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия) Уголовного кодекса Узбекистана.

Ведётся расследование.