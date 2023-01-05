В Казахстане сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением компании Food Solutions KZ прекращает работу под брендом McDonald’s из-за ограничений в поставках, сообщила пресс-служба McDonald’s в Казахстане.

О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено «в ближайшее время».

«После открытия сети ресторанов посетителям будут предложены продукты высокого качества, разнообразное меню и гостеприимный сервис. Рестораны быстрого обслуживания продолжат работу в соответствии с действующими высокими стандартами, ценностями и принципами ведения бизнеса», — говорится в сообщении.

Работа ресторанов McDonald’s в Казахстане была приостановлена ещё 18 ноября, что также объяснялось ограничениями в местных поставках.

Агентство Bloomberg накануне со ссылкой на осведомлённых лиц писало, что после ухода с российского рынка McDonald’s запретил своему франчайзи в Казахстане закупать мясо для котлет у поставщиков в России. При этом компания, управляющая McDonald’s в Казахстане, не могла закупать мясо у местных или европейских поставщиков, поскольку высокие цены и расходы на транспортировку привели бы к ведению бизнеса в убыток.

Первый ресторан под брендом McDonald’s в Казахстане был открыт в 2016 году. Всего в стране было 24 ресторана McDonald’s в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде.