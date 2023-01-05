Министерство энергетики Узбекистана сообщило о мерах по обеспечению стабильной работы энергосектора в связи с ожидаемым резким похолоданием на следующей неделе.

Сообщается, что приоритетом будет обеспечение электроэнергией, природным и сжиженным газом, а также углём населения и социальных объектов.

Для этого продолжат действовать введённые ранее ограничения на работу автогазонаполнительных компрессорных станций.

Будет резко сокращена подача природного газа крупным производственным предприятиям. Суточное потребление электроэнергии крупными объектами будет ограничено, сэкономленные 11−12 млн кВт.ч планируется направить на нужды населения.

Для предупреждения возможных крупных аварий в энергосистеме и равномерной подачи электричества всем потребителям по согласованию с местными органами власти на основе графика будут вводиться краткие отключения.

Чтобы тепловые электростанции и теплоцентрали продолжили работать стабильно, им будет ежедневно поставляться в среднем 49 млн кубометров природного газа.

На сегодняшний день для этих станций создан запас в объёме 90 тысяч тонн мазута и 280 тысяч тонн угля.

Объём суточной поставки угля потребителям будет увеличен с 5000 до 8000 тонн.

Предприятиям электросетей предписано не превышать установленное графиками время отключений электричества, т. е. 2 часа.

Для оперативного устранения возможных аварий на предприятиях электро- и газоснабжения создано более 1000 специальных круглосуточных бригад.

По вопросам поставок электричества потребители могут звонить по номеру 1154 (или писать в Telegram: @HET_admin), природного и сжиженного газа: 1104 и 104 (группа в Facebook), угля: 78−148−30−03, 71−244−38−28 (@Uzbekcoaluz_bot).

В Минэнерго призвали потребителей соблюдать технику безопасности при использовании электрических и обогревательных приборов, отключать их при неиспользовании, по возможности экономить энергоресурсы и предпринять меры предосторожности во избежание отравления угарным газом.