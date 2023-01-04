В 2022 году в электронной торговой системе Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи через онлайн-аукционы продали более 118 тысяч автомобильных номеров на сумму 304,1 млрд сумов, сообщила пресс-служба УзРТСБ.

Минимальная стоимость купленного номера составила 494,9 тысячи сумов, а стоимость самого дорогого — 348 млн сумов. Средняя стоимость одной сделки составила 2,6 млн сумов. 91% проданных автономеров приобрели физические лица, 9% — юридические лица.

В результате торгов 5% совершённых сделок приходятся на автономера премиум-класса, 8% — на 2-ю категорию, 8% — на 3-ю категорию, 11% — на 4-ю категорию, 22% — на 5-ю категорию и 46% — на 6-ю категорию автономеров. Подробнее о делении номеров по категориям мы писали ранее.

Наибольшее количество номерных знаков в разрезе регионов приобретено в Ташкенте и Ташкентской области (31%), Самаркандской и Кашкадарьинской (по 8%), Наманганской, Андижанской и Сурхандарьинской (по 7%), а также Хорезмской (6%) областях.

80% средств от продажи автономеров на онлайн-аукционах направлены в госбюджет, оставшиеся 20% — в фонд развития материально-технической базы, социального стимулирования сотрудников и прочих расходов Министерства внутренних дел.