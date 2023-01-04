Рахматулло Сайфутдинов покинул пост главного имам-хатиба Ташкента «по собственному заявлению», сообщила 4 января пресс-служба Управления мусульман Узбекистана (УМУ).

На собрании имам-хатибов Ташкента, которое прошло «в критическом духе» под председательством главы УМУ Нуриддина Холикназарова, «были проанализированы допущенные ошибки, недостатки в выслушивании обращений граждан, проблемы в работе с населением и недостатки в обеспечении нужд мусульман».

На встрече также были рассмотрены жалобы, поступившие в связи с тем, что должности главных имама-хатибов ряда районов и имама-хатиба центральной мечети в столице остаются вакантными.

Рахматулло Сайфутдинов занимал пост главного имам-хатиба столицы с октября 2021 года. Исполняющим обязанности главного имам-хатиба стал Абдукаххор Юнусов, работавший имам-хатибом мечети «Абу Сахий».