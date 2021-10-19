Председателем Управления мусульман, муфтием Узбекистана стал Нуриддин Холикназаров. Его избрали на эту должность на расширенном заседании Совета улемов Управления мусульман во вторник, сообщила пресс-служба УМУ.

Предыдущий глава Управления мусульман, муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов 15 августа скончался на 72-м году жизни.

Нуриддин Холикназаров (1968 г. р.) — уроженец Андижанской области. Окончил медресе «Мир-и Араб» в Бухаре в 1992 году, Ташкентский исламский институт имени Имама Бухари (1998) и Ферганский государственный университет (2007).

В разные годы работал имамом-хатибом соборной мечети «Ахмадали Махдум» в Асаке, имамом-хатибом соборной мечети «Ок тепа» в Юнусабадском районе Ташкента и представителем Управления мусульман Узбекистана в Андижанской области, главным имам-хатибом Андижанской области.

С августа 2019 года он занимал должность главного имам-хатиба Ташкента.





Новым главным имам-хатибом Ташкента стал главный имам-хатиб Юнусабадского района и мечети «Мирза Юсуф» Рахматулло Сайфутдинов. В разные годы он также работал имам-хатибом в мечетях «Ходжа Аламбардор» и «Минор» в столице.