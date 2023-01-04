Новый министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов объявил 2023 год годом борьбы с коррупцией в системе здравоохранения, сообщила пресс-служба Минздрава. Заявление министр, утверждённый на этот пост 30 декабря, сделал на заседании коллегии министерства, состоявшемся в среду.
«Есть ряд направлений, наиболее подверженных коррупции, именно с них нужно начать. Все знают, что это устройство на работу, особенно медсестёр, благодарственные деньги („суюнчи“) в роддомах, „ставки“ за кесарево сечение, выдача ордеров по знакомству», — отметил Амрилло Иноятов.
«К сожалению, отдельные нечестные лица, занимающиеся этим, бросают тень на всю систему», — сказал он.
Для борьбы с коррупцией будет организован специальный телефон доверия министерства. «В качестве телефона доверия я также укажу свой номер», — заявил министр.
Отметим, что Минздрав и ранее объявлял год борьбы с коррупцией. В конце 2019 года после критики глав Сената, Генпрокуратуры и советника президента министерство, которое тогда возглавлял Алишер Шадманов, объявило 2020 год годом борьбы с коррупцией. Генпрокурор Нигматилла Юлдашев заявлял, что коррупция охватила всю сферу — приём на работу, финансово-хозяйственную деятельность, оказание услуг и лекарственное обеспечение. Он отмечал, что за два года (2018−2019) 581 сотрудник системы здравоохранения был привлечён к уголовной ответственности за правонарушения, из них 114 — за коррупционные преступления.
Dmitriy
Вообще МОЛОДЕЦ! Лиж бы не получилось как с Виртуальной Приемной Президента — одни отписки. На кого жалуешься — тем жалобу и переправляют, а те в свою очередь направляют в суд, если граждан что-то не устраивает..
Freedom
Последний абзац говорит сам за себя. Хотел чтоб газета взяла интервью у прокурора и бывшего министра почему им не удалось победить коррупцию на местах. И как работается на новом месте. В итоге как всегда будет не нужных уберут, нужных оставят. Кому то повезет кому нет.
Zafar A.
Главное, чтоб этот министр реально привлёк деньги госбюджета в первичное здравоохранение! Врачи поликлиник и СВП должны быть социально защищены, обеспечены зарплатой от 5 млн и выше, плюс жильё и траспорт от государства, и льготы для поступления в институты детям.