Новый министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов объявил 2023 год годом борьбы с коррупцией в системе здравоохранения, сообщила пресс-служба Минздрава. Заявление министр, утверждённый на этот пост 30 декабря, сделал на заседании коллегии министерства, состоявшемся в среду.

«Есть ряд направлений, наиболее подверженных коррупции, именно с них нужно начать. Все знают, что это устройство на работу, особенно медсестёр, благодарственные деньги („суюнчи“) в роддомах, „ставки“ за кесарево сечение, выдача ордеров по знакомству», — отметил Амрилло Иноятов.

«К сожалению, отдельные нечестные лица, занимающиеся этим, бросают тень на всю систему», — сказал он.

Для борьбы с коррупцией будет организован специальный телефон доверия министерства. «В качестве телефона доверия я также укажу свой номер», — заявил министр.

Отметим, что Минздрав и ранее объявлял год борьбы с коррупцией. В конце 2019 года после критики глав Сената, Генпрокуратуры и советника президента министерство, которое тогда возглавлял Алишер Шадманов, объявило 2020 год годом борьбы с коррупцией. Генпрокурор Нигматилла Юлдашев заявлял, что коррупция охватила всю сферу — приём на работу, финансово-хозяйственную деятельность, оказание услуг и лекарственное обеспечение. Он отмечал, что за два года (2018−2019) 581 сотрудник системы здравоохранения был привлечён к уголовной ответственности за правонарушения, из них 114 — за коррупционные преступления.