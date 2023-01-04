Женщина, пострадавшая в результате взрыва в реабилитационной больнице при Кашкадарьинском областном управлении здравоохранения 24 декабря, скончалась.

По данным Kun.uz, это была сестра поэта Абдуллы Орипова — 74-летняя Ойсара Орипова. Об этом изданию рассказала другая сестра поэта Бибисора Орипова.

Слева направо: Бибисора Орипова, Зулфия Орипова, Ойсара Орипова, Раззок Орипов и Абдулла Орипов. Фото из семейного архива / Kun.uz.

Бибисора Орипова рассказала, что её сестра с мужем легли в больницу 23 декабря. Мужчина говорил, что в день их приезда в коридоре и палате пахло газом.

«Они планировали быть в больнице четыре-пять дней и потом поехать домой. Наверное, пробыв там сутки, они привыкли к запаху газа… 24 декабря, когда зять включил свет в палате, произошёл сильный взрыв. Он получил меньше ожогов, а моя сестра, которая тоже была в палате, получила 80% ожогов тела», — сообщила Бибисора Орипова.

Мужчина находится на лечении в филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.