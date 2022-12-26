24 декабря в реабилитационной больнице при Кашкадарьинском областном управлении здравоохранения произошёл взрыв, в результате которого пострадали два человека, сообщило издание Nasaf News.

Предположительно, взрыв произошёл из-за повышения давления газа.

По данным областного УВД, взрыв случился в одной из палат на втором этаже больницы, расположенной в махалле «Равок».

Пострадавшие были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье 259 (нарушение правил пожарной безопасности) Уголовного кодекса Узбекистана, ведётся следствие.

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