24 декабря в реабилитационной больнице при Кашкадарьинском областном управлении здравоохранения произошёл взрыв, в результате которого пострадали два человека, сообщило издание Nasaf News.
Предположительно, взрыв произошёл из-за повышения давления газа.
По данным областного УВД, взрыв случился в одной из палат на втором этаже больницы, расположенной в махалле «Равок».
Пострадавшие были госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело по статье 259 (нарушение правил пожарной безопасности) Уголовного кодекса Узбекистана, ведётся следствие.