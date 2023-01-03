Представители генерального консульства Узбекистана в Алматы 2 января навестили сограждан, пострадавших в результате попадания самолёта Air Astana, летевшего по маршруту «Ташкент-Алматы», в зону сильной турбулентности, сообщает ИА «Дунё».

Телесные повреждения получили трое граждан Узбекистана, говорится в сообщении. Для оказания первой помощи они были доставлены в городскую клиническую больницу в №4.

По данным генконсульства, 12-летний подросток не имеет жалоб и был отпущен домой. Его мать также после осмотра врачей была отпущена по месту проживания. Другая гражданка Узбекистана, получившая ушиб руки, также выехала по месту временного проживания.

В больнице ранее сообщили, что у женщин 37 и 28 лет были диагностированы закрытая травма левого предплечья и кисти, ушиб и растяжение мягких тканей, а также ушиб шейного отдела позвоночника. После клинико-диагностического обследования — рентгенографии, КТ головного мозга и шейного отдела позвоночника — им было рекомендовано амбулаторное лечение.

Сотрудники генконсульства держат ситуацию на контроле и поддерживают контакт с пострадавшими, отмечается в сообщении.

Мы писали, что всего пострадали и получили ожоги (предположительно от горячих напитков) пять человек. Экипаж оказал пассажирам первую доврачебную помощь.

На борту Airbus A321 было 134 пассажира и 1 младенец, а также 9 членов экипажа. Сотрудники авиакомпании не пострадали.