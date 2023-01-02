В результате попадания самолёта в зону турбулентности пострадали пассажиры рейса Ташкент-Алматы авиакомпании Air Astana, сообщила пресс-служба перевозчика.

«Сегодня авиакомпания выполняла рейс KC 128 по маршруту Ташкент-Алматы. Самолёт вылетел в 14:35 местного времени. Во время полёта авиалайнер внезапно попал в зону сильной турбулентности. По предварительной информации, семь пассажиров получили различные травмы», − говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что экипаж рейса оказывал первую доврачебную помощь пассажирам. Пилоты проинформировали о произошедшем службы аэропорта. Авиалайнер, вылетевший из Узбекистана, приземлился в Алматы в 16:45. В аэропорту пассажиров ожидали машины скорой помощи.

«Авиакомпания сожалеет о произошедшем и окажет всяческую помощь пассажирам рейса. По факту произошедшего будет проведено расследование уполномоченными органами», − отметили в Air Astana.

Как отметили в пресс-службе Комитета гражданской авиации, гражданка Узбекистана с подозрением на закрытый перелом шейного позвоночника госпитализирована бригадой скорой помощи. По предварительной информации КГА, в результате инцидента пострадали 5 человек, из них от госпитализации отказались 4 пассажира с различными ушибами и ожогами.