Вторжение влажного воздуха с районов Кавказа на территорию Узбекистана ожидается 2−4 января. Экстренное оповещение об этом опубликовал Узгидромет.

Так, 2−3 января по Узбекистану местами ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, в отдельных районах Навоийской, Джизакской областей возможны порывы до 25−30 м/с.

Кроме того, 3−4 января по территории страны пройдут осадки — дождь и снег, по предгорным и горным районам местами сильные.

Ранее Узгидромет сообщил, что в новогоднюю ночь небольшой снег возможен по Ташкентской области и регионам Ферганской долины, а днём 31 декабря дождь и снег местами пройдут также по Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областям. Днём 1 января снег ожидается в Каракалпакстане.