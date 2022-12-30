В пятницу по Каракалпакстану, Хорезмской области и к вечеру по Бухарской, Наваийской областям местами возможны небольшие осадки — дождь и снег, по остальной территории Узбекистана осадков не ожидается, сообщила пресс-служба Узгидромета.

В дневные часы температура воздуха составит +4…+9 градусов.

Завтра, 31 декабря, дождь и снег местами пройдут по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и областям Ферганской долины, а по Бухарской, Навоийской областям осадки возможны лишь в ночные часы.

По остальной территории республики без осадков. Температура воздуха ночью −2…+3, днём +2…+7.

В новогоднюю ночь небольшой снег местами возможен лишь по Ташкентской области и областям Ферганской долины, отметили синоптики.

1 января по большей части территории республики ожидается погода без осадков, лишь во второй половине дня снег пройдёт по Каракалпакстану. Температура воздуха существенно не изменится.

В ночные и утренние часы местами по республике будут наблюдаться туманы.

В выходные по горным районам временами осадки в виде снега.