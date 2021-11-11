Продолжение (10:30): Telegram-канал «Нигох» сообщил, что президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о назначении Бехзода Мусаева министром здравоохранения. Предыдущий министр Абдухаким Хаджибаев перейдёт на работу в Федерацию профсоюзов Узбекистана, пишет канал.
Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 11 ноября одобрила кандидатуру Бехзода Анваровича Мусаева на должность министра здравоохранения. Об этом сообщили депутаты Расул Кушербаев и Дониёр Ганиев.
Бехзод Мусаев с мая 2020 года занимает должность заместителя премьер-министра по вопросам социального развития. Летом прошлого года он временно (когда тогдашний министр здравоохранения Алишер Шадманов находился на лечении) исполнял обязанности министра здравоохранения.
Одобренную депутатами кандидатуру своим постановлением должен утвердить президент Узбекистана.
Бехзод Мусаев (1973 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного экономического университета по специальности экономист и Высшей школы бизнеса при Академии государственного и общественного строительства при президенте по специальности управление бизнесом (2004 году).
Трудовую деятельность начал в 1995 году в качестве специалиста второй категории в Национальном банке. С 1997 по 1998 год занимал должность управляющего Хамзинского (ныне Яшнабадского) районного филиала НБУ. С 1998 по 2002 год работал начальником отдела, затем начальником управления и главного управления Министерства финансов.
С 2002 по 2006 год занимал должность ведущего инспектора, главного инспектора, заместителя председателя Счётной палаты, председателя Счётной палаты. В 2010—2011 годах был первым заместителем председателя Государственного налогового комитета. В 2018 году был вновь назначен на эту должность, а в декабре того же года возглавил ГНК.
С ноября 2020 года должность министра здравоохранения занимает Абдухаким Муминович Хаджибаев.
У А
Очередное странное назначения.. Как может экономист быть министром здравоохранения?
Мила Пак
Интересно, а разве министру здравоохранения не обязательно иметь медицинское образование?
Татьяна Бурмистрова
Вообще то ему не помешает хорошее медицинское образование… экономика хорошо, но она никак не поможет здоровью населения страны… Разве нет в стране достойных управленцев с медобразованием?
Александр Македонский
Какое отношение финансист имеет к здравоохранению?!
Talgat Ravilov
Экономист станет министром здравоохранения?
Zokirkhoja Isakhodjaev
Это Узбекистан. Экономист на должности министра здравоохранения, учитель на должности председателя ГНК и т.д.
Это как с футболом, за 30 лет независимости, никогда федерацию футбола не возглавлял человек из футбола. Были бывшие военные, сенаторы, бывшие министры, но никогда не было бывшего футболиста, тренера и т.д.
У нас все еще думают по старому методу. Хороший руководитель, может руководить на любом месте и неважно какие у него проф. навыки
Артур Артур
Народные !!! Больницы в ужасном состоянии!!!! Еще Советский ремонт везде чем новостройки строить лучше больницами займитесь Чиновники !!!!
Сервер
В любой сфере есть первый заместитель, который должен быть ударной силой и мозгом ведомства. Он то и должен быть специалистом.