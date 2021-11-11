Продолжение (10:30): Telegram-канал «Нигох» сообщил, что президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о назначении Бехзода Мусаева министром здравоохранения. Предыдущий министр Абдухаким Хаджибаев перейдёт на работу в Федерацию профсоюзов Узбекистана, пишет канал.

Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 11 ноября одобрила кандидатуру Бехзода Анваровича Мусаева на должность министра здравоохранения. Об этом сообщили депутаты Расул Кушербаев и Дониёр Ганиев.

Бехзод Мусаев с мая 2020 года занимает должность заместителя премьер-министра по вопросам социального развития. Летом прошлого года он временно (когда тогдашний министр здравоохранения Алишер Шадманов находился на лечении) исполнял обязанности министра здравоохранения.

Одобренную депутатами кандидатуру своим постановлением должен утвердить президент Узбекистана.

Бехзод Мусаев (1973 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного экономического университета по специальности экономист и Высшей школы бизнеса при Академии государственного и общественного строительства при президенте по специальности управление бизнесом (2004 году).

Трудовую деятельность начал в 1995 году в качестве специалиста второй категории в Национальном банке. С 1997 по 1998 год занимал должность управляющего Хамзинского (ныне Яшнабадского) районного филиала НБУ. С 1998 по 2002 год работал начальником отдела, затем начальником управления и главного управления Министерства финансов.

С 2002 по 2006 год занимал должность ведущего инспектора, главного инспектора, заместителя председателя Счётной палаты, председателя Счётной палаты. В 2010—2011 годах был первым заместителем председателя Государственного налогового комитета. В 2018 году был вновь назначен на эту должность, а в декабре того же года возглавил ГНК.

С ноября 2020 года должность министра здравоохранения занимает Абдухаким Муминович Хаджибаев.