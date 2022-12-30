Жамшид Абдухакимович Ходжаев останется заместителем премьер-министра Узбекистана по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов со ссылкой на указ главы государства.

Согласно указу президента об административной реформе, вице-премьеры не смогут одновременно занимать посты министров или другие руководящие должности, поэтому Ходжаев перестаёт возглавлять Министерство инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

Исполняющим обязанности министра инвестиций и внешней торговли стал Лазиз Шавкатович Кудратов, который с октября 2019 года занимал пост первого замглавы МИВТ.

Лазиз Кудратов (1981 года рождения) родился в Ташкенте. Окончил Ташкентский государственный университет востоковедения, а также университет Хосей (Япония). Работал на разных должностях в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли (2003−2010), советником по торгово-экономическим вопросам посольства Узбекистана в США (2010−2014), директором агентства «Узинфоинвест» по информационному обеспечению и содействию иностранным инвестициям (2014−2016), а также первым заместителем председателя Государственного комитета по инвестициям (2017−2019).

Жамшид Ходжаев (1979 года рождения) окончил Ташкентский государственный экономический университет (2000) и Бирмингемский университет Великобритании (2003). Работал в банковской системе с 2000 года, из 14 лет работы в структуре Центрального банка Узбекистана 8 лет занимал руководящую должность.

В 2017 году работал первым заместителем председателя Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистан, где он курировал департаменты казначейства, внешнеэкономической деятельности, информационных технологий, проектного финансирования и другие.

В августе 2017 года занял должность первого заместителя председателя Счётной палаты — начальника Инспекции по контролю за полнотой поступлений в Государственный бюджет.

В ноябре 2017 года он был утверждён министром внешней торговли, а в январе 2019 года назначен министром сельского хозяйства. С июля 2022 года работал вице-премьером — главой МИВТ.