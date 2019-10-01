Лазиз Шавкатович Кудратов назначен первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве. До назначения с января он занимал пост заместителя главы МИВТ.

Предыдущий первый замминистра Сунатулла Хусанович Бекенов ранее возглавил Агентство по управлению государственными активами.

Лазиз Кудратов (1981 г. р.) окончил Ташкентский государственный институт востоковедения и Университет Хосей (Япония). Ранее работал на разных должностях в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли, был советником по торгово-экономическим вопросам посольства Узбекистана в США, директором Агентства «Узинфоинвест».

С февраля 2018 года по январь 2019 года занимал должность первого заместителя председателя Государственного комитета по инвестициям.